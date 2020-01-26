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أخبار العالم

تصعيد في القطاع.. إسرائيل تقصف غزة

الأحد 26/يناير/2020 - 09:38 م
هنية
هنية
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وكالات

 أعلن الجيش الإسرائيلي عن أن طائراته أغارت على موقع عسكري لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه لم يتم تسجيل أي إصابات على الجانب الفلسطيني.  

وزعم بيان الجيش أن الاستهداف جاء ردا على إطلاق قذيفة صاروخية مساء اليوم من القطاع باتجاه الغلاف، واستمرار اطلاق البالونات المتفجرة باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم.

 

ومن جانبه، أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، أن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، "لن تمر"، مشيرا إلى أنها ربما تقود الفلسطينيين "إلى مرحلة جديدة في نضالهم".

 

وأوضح هنية، في تصريح صحفي مكتوب، أن حماس ترفض "مؤامرة صفقة القرن ونعتبرها معركة والتراجع فيها حرام علينا".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن هدد بحل السلطة الفلسطينية، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان خطة السلام المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

 

ونقلت الصحيفة عن عباس قوله إن "صفقة القرن لن تمر بدون موافقة الفلسطينيين، القيادة، بدعم من الشعب، ستُفشل محاولات إنهاء القضية الفلسطينية، ونحن نحذر من العواقب الوخيمة على المنطقة كلها في حال الإعلان عن تنفيذ الخطة".

 

 وبشكل منفصل، أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية بعد غد الثلاثاء يوم للغضب، حيث يلتقى ترامب مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض بواشطن، ويعلن عن تفاصيل صفقة القرن.

 

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه من المرجح أن يطلق الخطة قبل أن يجتمع هذا الأسبوع مع نتنياهو وزعيم تحالف أزرق وأبيض بيني جانتس.

 ووصفت وسائل الإعلام العبرية خطة إدارة ترامب بأنها الأكثر سخاء بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق.

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