تأهل 7 ملاكمين مصريين للدور قبل النهائي في البطولة العربية بالكويت





اختتمت اليوم فعاليات اليوم الثالث من البطولة العربية الاولي للملاكمة للناشئين والمقامة بالكويت خلال الفترة من 24 يناير وتستمر حتى 29 ينايرالجاري.





وتأهل من المنتخب المصري سبعة لاعبين إلى الدور قبل النهائي بعدما حققوا الفوز وهم عمر جاد وزن 52 ك ومحمد السيد وزن 60 ك ومحمد أمين وزن 63 ك ومحمد بلال وزن 70 ك وعمر عبد العليم وزن 75ك وأحمد السمري وزن 80 ك وعمر خالد وزن فوق ال80 ك .





ومن المعروف ان منتخب المصري يشارك في البطولة ببعثة مكونة من أربعة عشر فردا بواقع رئيس البعثة صلاح عبد القادر سليمان العابدي ،2مدربين علي محمد مصطفي عبد العال ،شريف عبد المنعم محمد هزع و10لاعبين هم : وليد محمد سليمان، امير محمد فرج احمد كيلاني، عمر احمد رزق جاد، زياد محمد زياد ،محمد امين محمود ابراهيم ،محمد السيد محمود علي حسين ،،محمد بلال عوض السيد فرج ،عمر عبد العليم الحسيني السيد وهبه ، احمد عبد العظيم الحسيني السيد وهبه ، عمر خالد مصطفي عبد الظاهر نتائج الدور التمهيدي.





وأسفرت بقية نتائج الدور التمهيدي عن فوز دجابري أيمن (الجزائر) على كرم سقا (فلسطين) في وزن 46 كغم، وفي وزن 48 كغم تفوق لكاشي سلطاني (الجزائر) على محمد اسماعيل (سورية)، فيما تغلب اشرف غازي (سورية) على نظيره أمير فرج (مصر) في مواجهة متكافئة بوزن 50 كغم، كما فاز جاد رجب (فلسطين) على يزن صلاح الدين (ليبيا) في وزن 54 كغم، وفي وزن 57 كغم تغلب سجاد عباس (العراق) على ابراهيم الخليل (الكويت)، وتفوق محمد السيد (مصر) على محمد طاهر (سورية) في وزن 60 كغم، وفي وزن 63 كغم تفوق بنسوت محمد (الجزائر) على مهدي قاسم (العراق)، وفاز فرج حماد (ليبيا) على محمد العذبة (قطر) في وزن 75 كغم، فيما تغلب في آخر نزالات الدور التمهيدي لليوم الأول الملاكم محمد عواد (مصر) على يعقوب سعدالله (الكويت).





وأكد د. عبد العزيز غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للملاكمة بان : البطولة قويه واحتكاك قوي للاعبينا وأسفرت عن ظهور العديد من الملاكمين المميزين في هذه المرحلة العمريه وبالطبع يعد تأهل 7 ملاكمين للدور قبل النهائي إنجاز للملاكمة المصرية وسط التفوق العربي الذي لمسناه ورأيناه من الدول العربية التسعه المشاركة.





وفِي الفترة المسائية كانت النتائج كالتالي : هزيمة لاعب منتخبنا الوطنى ميزان 48 كلغ وليد محمد سليمان من لاعب منتخب العراق احمد فواد بنتيجه 2-3 هزيمه لاعب منتخبنا الوطنى ميزان 54 كلغ زياد محمد ذياد من لاعب منتخب الجزائر سالم عبدالقادر بنتيجة 0-5 فوز لاعب منتخبنا الوطنى ميزان 75كلم عمر عبدالعليم الحسينى على لاعب منتخب الكويت حسن على بايقاف الحكم للمباراه ( عدم تكافؤ ‏).

تأهل 7 ملاكمين مصريين لمباريات الدور قبل النهائي اليوم بعد نهاية مباريات اليوم الثالث للبطولة العربية للملاكمة للناشئين المقامة بالكويت في الفترة من 23 وحتى 29 يناير الجاري ويشارك فيها المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه .