AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في انتظار أبطال إفريقيا.. وزير الرياضة يستقبل منتخب اليد بمطار القاهرة

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:01 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
Advertisements
ريهام بكير
يستقبل اليوم الإثنين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر لكرة اليد والعائدة من تونس بمطار القاهرة وذلك بعد تتويجها بلقب بطولة الأمم الإفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو.

وتوج منتخب مصر لكرة اليد ، ببطولة كأس الأمم الإفريقية ، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة، بنتيجة 27-23 ليتأهل لأولمبياد طوكيو

بدأ المنتخبين المباراة بشكل قوي ، وتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 ، قبل أن يرتكب لاعبو المنتخب المصري بعض الأخطاء ، لتتحول النتيجة لتقدم التوانسة بنتيجة 4-2 بعد مرور 6 دقائق.

وتسلم أحمد الأحمر قائد المنتخب المصري لكرة اليد ، كأس البطولة ، وسط فرحة هستيرية من زملائه في المنتخب ، بعد التتويج باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو.

وتسلم منتخب مصر الجائزة المادية الخاصة ببطل البطولة ، والتي تقدر بـ 25 ألف يورو ، بينما تحصل المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 15 ألف يورو.

وبذلك يكون المنتخب المصري قد حقق البطولة السابعة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية ، وهي البطولة الأولى التي يتوج بها في تونس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بفوزه بكأس الأمم الأفريقية.. شاهد

تعرف على قيمة جائزة المنتخب المصري بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا لليد

أحمد موسى يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بتتويجه بكأس إفريقيا.. فيديو

ترشيحاتنا

حتحوت: الأهلي فاز على النجم الساحلي بـ طلوع الروح.. فيديو

أدهم السلحدار: عبور عقبة الاتحاد مهم وفخر الدين بن يوسف إضافة للفريق ..فيديو

رجل قوي أعاد لي شبابي.. مسنة بريطانية تقع في غرام شاب مصري.. صور

نوع مهمل من البذور يساعد على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة

اخبار الأهلي.. بشرى سارة من شوبير للجماهير.. والاحمر يتصدر مجموعته بعد الفوز على النجم

خاص | حارس منتخب مصر لكرة اليد يدافع عن لاعبي تونس ويؤكد: الجماهير السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تكشف عن بعض تفاصيل E-Class المحدثة رسميًا

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل