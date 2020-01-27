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رياضة

اول رد فعل من عضو مجلس إدارة الأهلي بعد الفوز على النجم الساحلي.. شاهد

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:20 ص
عضو مجلس إدارة النادي
عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
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مصطفى كرم
احتفلت عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد جمال الجارحي بانتصار الأهلي على فريق النجم الساحلي في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الجارحي صورة سيلفي التقطها محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالفريق.

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على النجم الساحلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الأهلي فى الدقيقة 32 عن طريق أجاي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه يتصدر النادي الأهلي المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويتجمد النجم الساحلي فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، متساويا مع الهلال السوداني بفارق الأهداف، وبلاتنيوم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

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