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توك شو

معرض الكتاب: التنظيم انتصر على الطوابير

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:00 ص
الدكتور شوكت المصري،
الدكتور شوكت المصري، عضو اللجنة العليا بمعرض القاهرة الدولى
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البهى عمرو

قال الدكتور شوكت المصري، عضو اللجنة العليا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إن معرض الكتاب هذا العام أصبح منظما ومختلفا عن السنوات الماضية، موضحًا أن الطوابير اختفت من معرض الكتاب.


وأضاف عضو اللجنة العليا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن التنظيم انتصر على الطوابير.


وأشار ، إلى أن التفتيش الآن أصبح على البوابات الرئيسية وليس بين كل صالة وأخرى ,هناك عروض موسيقية يم عرضها لكى يستمتع الجميع بها.


ولفت عضو اللجنة العليا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إلى أن هناك نشاطا مميزا وهو قاعة المستقبل تقدم 6 دورات فى ريادة الاعمال، و تدريبا لـ 600 شاب مؤكدا أنه لا يوجد هناك منع للكتب، وهناك 900 دار نشر تعرض كتب.

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