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برلمان

عبد العال: تعديلات قانون السكك الحديد يستهدف تعظيم موارد الهيئة

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون السكك الحديد ، تستهدف تعظيم موارد الهيئة والاستفادة من الأراضى غير المخصصة التى لا تندرج إطار النفع العام.

جاء ذلك خلال مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وطالب عبد العال النواب ،بعدم مناقشة مشاكل السكك الحديد وأن تنصب المناقشات على مشروع القانون، حتى لا يلقى بظلال من الشك على دستورية القانون ، مؤكدا أن القانون لا يتضمن استغلال الموارد التى تدخل فى نطاق النفع العام.

ويستهدف مشروع القانون ، السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها.
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