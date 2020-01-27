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موقف مصر غير قابل للمزايدة.. الديهي: قطر تنفق 5 مليارات دولار لدعم الإرهاب سنويا.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:02 م
تميم حاكم قطر
تميم حاكم قطر
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محمد حليم قنديل
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الهجوم على مصر، ومحاولة النيل من دورها في حل القضية الفلسطينية، مشددًا على أن موقف مصر غير قابل للمزايدة. 

وأكد الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي "TeN" الفضائية، أن مصر الدولة الوحيدة التي خاضت حروب شاملة من أجل القضية الفلسطينية، معقبًا: "اللي مش عاجبه يخبط دماغه في المبكى".

وشدد على أنه غير مقبول أن يزايد شخص كان من يكون على موقف مصر من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه لم يقوم من يتاجروا بالقضية الفلسطينية من الزعماء بإرسال جندي واحد أو أطلق رصاصة واحدة للدفاع عن القضية الفلسطينية، 

ونوه  الديهي، بأن قطر تنفق سنويًا أكثر من 5 مليار دولار لدعم وتوجيه الإرهاب لتخريب بلدان بأكملها في المنطقة.
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