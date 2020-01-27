خمسة امواه.. فيفي عبده تستعرض جمالها في فيديو جديد.. شاهد





وعلقت فيفي عبده على الفيديو الخاص بها، وقالت: قولولى لو اللوك دة عجبكم.





وظهرت فيفي عبده بفستان باللون الأسود بتصميم الكب، و ارتدت عليه جاكت فرو باللون البينك، وهو ما تناسب مع أنوثتها يشكل كبير.





واختار مصفف الشعر محمد الصغير أن يترك شعر فيفي عبده منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة وانسيابية، حيث تركت بعض الخصلات منسدلة على جبينها.





وأبرزت خبيرة التجميل والميكب ارتست أمينة ملامح فيفي عبده ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالسموكي ايز، فيما اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.





وأكملت فيفي عبده إطلالتها ببعض الاكسسورات البسيطة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي، مع خاتم انيق باللون الفضي.





وإليكم الفيديو الذي نشرته ويبرز تفاصيل إطلالتها..

شاركت الفنانة فيفي عبده بفيديو جديد مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، ظهرت فيه بإطلالة أنيقة وجذابة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.