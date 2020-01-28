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منوعات

كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة تكاد لا تُصدق، اضطرت سيدة تايوانية إلى إلغاء رحلتها إلى مدينة "ووهان" الصينية قبل أيام من تفشي فيروس "كورونا" المميت، بفضل كلبها الأليف الذي أفسد جواز سفرها وتسبب في قيامها بإلغاء رحلتها إلى المدينة الموبوءة.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل ما حدث، موضحًا أن هذه السيدة  قامت في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة لقطات لجواز سفرها الذي مزقه كلبها الأليف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة إنها عادت إلى غرفتها لتجد هذا المشهد في انتظارها.

ولم تتمكن السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، من حجز رحلات طيران إلى مقاطعة "هوبي"، واضطرت إلى إلغاء رحلتها نتيجة لذلك.

وأوضح التقرير أنه تم في أعقاب ذلك إغلاق المدينة إثر انتشار الفيروس المميت، وهو ما دفع هذه السيدة إلى الثناء على كلبها كونه أنقذها من مأساة مروعة بدون شك. 

وقالت في منشور آخر قامت بمشاركته إن كلبها يقوم بحمايتها بالفعل، مؤكدة أنها كانت محظوظة .

وتشير تقارير إعلامية إلى أن فيروس "كورونا" أودى بحياة أكثر من 80 شخصًا، وأصاب قرابة 3 آلاف شخص في شهر.
كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل
كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل
كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل
كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل
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