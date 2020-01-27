ببنطلون جلد.. هنادي مهنى تخضع لجلسة تصوير جريئة.. شاهد

شاركت الفنانة هنادي مهنى صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وقد ظهرت بإطلالة كاجول مميزة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت هنادي مهنى ببنطال جلد باللون الأسود، وعليه بلوفر صوف باللون الرمادي القصير من الأمام، واختارت بوت طويل باللون الأسود.





واختارت هنادي مهني ان ترفع شعرها إلى الأعلى بطريقة ناعمة وبسيطة للغاية، حيث قامت برفعه عبر عمله ذيل حصان.





واختارت هنادي مهنى بعض اللمسات من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر مع السموكي ايز البني، وأضافت أحمر الشفاه باللون النبيتي، وهو ما أضاف لمسة جمالية وناعمة على إطلالتها.





وأبرزت هنادي مهنى إطلالتها ببعض الأكسسورات الناعمة، حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي.





واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..