أخبار الرياضة.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي.. وأزارو يكشف تفاصيل واقعة تمزيق تيشرت الأحمر.. واستبعاد عواد من لقاء دجلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:





وليد أزارو يروى تفاصيل واقعة تمزيق فانلة الأهلى أمام الترجى التونسي أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أن التحكيم الإفريقي يعاني من أزمات كبيرة، وأنه حزين بسبب الأخطاء التحكيمية في البطولات الإفريقية متمنيًا تحسن تلك الظاهرة".



حازم إمام: أحمد الأحمر أكبر أسطورة في تاريخ نادي الزمالك قال حازم إمام قائد فريق نادي الزمالك وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن أحمد الأحمر لاعب كرة اليد بالقلعة البيضاء، هو أكبر أسطورة في تاريخ النادي.



تعرف على سبب استبعاد حارس الزمالك من المشاركة أمام دجلة كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن السبب وراء استبعاد محمد عواد حارس الفريق من المشاركة في مباراة وادي دجلة المقرر لها غدا الثلاثاء ببطولة الدوري.

