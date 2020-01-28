أخبار الفن .. زوج غادة عبد الرازق .. الموت يفجع بطل الممر .. تطورات تقلب الموازين فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

تطورات جديدة تقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

كشف موقع LBCI اللبنانى عن تفاصيل جديدة في واقعة قتيل فيلا نانسى عجرم والمتهم فيها زوجها الدكتور فادى الهاشم وذلك بعد اقتحام فيلتها من جانب الشاب السورى محمد الموسى.

الموت يفجع بطل فيلم الممر

أعلن المخرج بيتر ميمي وفاة والدة الممثل محمود حافظ وكتب بيتر عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: «البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره ويعزيه».

علاء زينهم يرد على نقابة الممثلين : قرار إيقافي متسرع.. وهناك سوء فهم

وصف الفنان علاء زينهم قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى بوقفه عن التمثيل بالمتسرع وذلك على خلفية أزمة مشاركته في مسرحية بعنوان "مولد وصاحبه مجاش".

بعد 5 جوزات وحفيدتين.. غادة عبد الرازق تكشف عن مواصفات فتى أحلامها | فيديو

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن مواصفات فتى أحلامها وذلك بعد الصورة التي أثارت جدلا واسعا بسبب حيث ظهرت مرتدية فستان زفاف وذلك خلال تصوير فيلمها الجديد "حفلة 9" و المقرر أن يعرض فى موسم عيد الفطر المقبل.

خالف قرارات النقابة.. "الممثلين" توقف علاء زينهم وتحيله للتحقيق غدا

قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، وقف الفنان علاء زينهم عن ممارسة مهنته بسبب عمله فى مسرحية بعنوان "مولد وصاحبه مجاش" مع فنانين غير نقابيين.