ألمانيا تعلن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت ألمانيا ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد ، على أراضيها، لتنضم إلى مجموعة من الدول التي اكتشفت حالات جديدة للفيروس.





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، أن السفارة المصرية بالصين تبذل جهدا كبيرا ومضاعف مع المصريين حرصا على حياتهم من وباء كورون ا، نافية أصابة أي مصري حتى الآن.





وتابعت مكرم خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90" دقيقة والمذاع عبرقناة المحور، :"لدينا طلاب يدرسون بالصين ونتابع حالتهم بشكل مستمر".





وذكرت وزيرة الهجرة أنه حتى الآن لم تتخذ أى دولة أجنبية قرار بـ إجلاء رعايا من الصين بسبب فيروس كورونا ، ولكن فى حالة مالزم إتخاذ هذا القرار سيتم تنفيذه على الفور.