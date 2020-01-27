هل يتم إجلاء المصريين من الصين بسبب "كورونا".. وزيرة الهجرة تجيب

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن السفارة المصرية بالصين تبذل جهدا كبيرا ومضاعف مع المصريين حرصا على حياتهم من وباء كورونا، نافية أصابة أي مصري حتى الآن.





وتابعت مكرم خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90" دقيقة والمذاع عبرقناة المحور، :"لدينا طلاب يدرسون بالصين ونتابع حالتهم بشكل مستمر".





وأكدت وزيرة الهجرة أنه حتى الآن لم تتخذ اى دولة اجنبية قرار بـ إجلاء رعايا من الصين بسبب فيروس كورونا ، ولكن فى حالة مالزم إتخاذ هذا القرار سيتم تنفيذه على الفور.





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