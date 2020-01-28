في ذكرى رحيل عبد الحفيظ التطاوي.. تزوج مرة وحيدة وابنته وزيرة سابقة

توافق اليوم، 28 يناير، ذكرى وفاة الفنان عبدالحفيظ التطاوي، والذى يعد واحدًا من أبرز الفنانين فى مصر والوطن العربي، وقد أدى عشقه للفن إلى تركه مهنة المحاماة والتفرع للتمثيل.

قدم التطاوي 100 مسرحية كما شارك في 50 مسلسلا أبرزها "بوابة المتولي ، علي هامش السيرة محمد رسول الله ، عذراء مكة، يوميات ونيس"، كما شارك في المسلسل الأشهر والذي كان باكورة الإرسال التليفزيوني عام 1960 وهو مسلسل (عادات وتقاليد) أمام عقيلة راتب وعبد العظيم عبد الحق والذي استمر عرضه 10 سنوات متصلة.





حصل على العديد من الجوائز والتكريمات؛ فقد منحه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات شهادة تقدير عام 1976 ، كما نال درع التميز من دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1983.



