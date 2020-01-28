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فن

في ذكرى رحيل عبد الحفيظ التطاوي.. تزوج مرة وحيدة وابنته وزيرة سابقة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:01 ص
عبد الحفيظ التطاوي
عبد الحفيظ التطاوي
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سعيد فراج
توافق اليوم، 28 يناير، ذكرى وفاة الفنان عبدالحفيظ التطاوي، والذى يعد واحدًا من أبرز الفنانين فى مصر والوطن العربي، وقد أدى عشقه للفن إلى تركه مهنة المحاماة والتفرع للتمثيل. 

قدم التطاوي 100 مسرحية كما شارك في 50 مسلسلا أبرزها "بوابة المتولي ، علي هامش السيرة محمد رسول الله ، عذراء مكة، يوميات ونيس"، كما شارك في المسلسل الأشهر والذي كان باكورة الإرسال التليفزيوني عام 1960 وهو مسلسل (عادات وتقاليد) أمام عقيلة راتب وعبد العظيم عبد الحق والذي استمر عرضه 10 سنوات متصلة. 

حصل على العديد من الجوائز والتكريمات؛ فقد منحه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات شهادة تقدير عام 1976 ، كما نال درع التميز من دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1983. 

تزوج من خارج الوسط الفني وأنجب ابنة واحدة هي الدكتورة نوال التطاوي التي شغلت منصب وزيرة الاقتصاد ووزيرة التعاون الدولي في حكومة الدكتور عاطف عبيد إبّان فترة رئاسة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الفترة من 1995 إلى 1997 كما أنها أول سيدة مصرية تشغل هذا المنصب. 
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