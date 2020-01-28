تأجيل محاكمة المتهم بـ مجزرة كفر الدوار لـ ٣٠ يناير

قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، اليوم الثلاثاء فى أولى جلساتها لمحاكمة شريف عبدالله رجب المتهم بقتل 7 أفراد "أسرة كاملة" بقرية الشيخ على بمركز كفر الدوار تأجيل المحاكمة لجلسة الخميس الموافق ٣٠ يناير الجارى.

















وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الجاري.





وبدأت النيابة العامة بمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمي، رئيس نيابة مركز كفر الدوار بإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، وسكرتارية عبدالنبي إبراهيم ومحمود سمير، مع "ش. ا" جزارا، المتهم بقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بعزبة "شيخ على " العديد من المفاجآت.





واستمرت التحقيقات لـ8 ساعات متواصلة، بعد القبض عليه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بناء على تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت ارتكاب المتهم جريمة قتل مبيض محارة وزوجته وأبنائه الـ4 ووالدته وإضرام النيران في المنزل بعد كشف أمره أثناء سرقة 4 رءوس ماشية من الحظيرة الملحقة بالمنزل.





واعترف المتهم، أمام النيابة العامة ،بارتكاب الجريمة بداعي سرقة الماشية الخاصة بالمجني عليه، قائلا: "بدأت بالذهاب لمنزل المجني عليه في تمام الساعة الرابعة صباحا، وطرقت باب المنزل ودخلت وأثناء استضافة المجني عليه لي بدأت في التعدي عليه وقتله ثم قتل باقي أفراد العائلة واحدا تلو الآخر".





وقال المتهم في اعترافاته: "واصلت تنفيذ الجريمة بإضرام النيران في المنزل وجثث الضحايا لطمس معالم الجريمة"، مضيفا أن اختيار منزل المجني عليه نتيجة وجوده بمكان متطرف بعيدا عن القرية.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "ح. س. أ، 39 عامًا"، وزوجته "ر. م. ش"، وأنجاله"ع، م، ع، م"، " زينب. م. ع، 67 عامًا"، والدة المجني عليه الأول.



