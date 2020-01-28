وزيرة الهجرة تستقبل محافظة المنطقة الروتارية لبحث المشاركة في مراكب النجاة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية؛ لبحث المشاركة في المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، والتي بدأت الوزارة تنفيذها بمحافظتي الفيوم والبحيرة في أولى وثاني محطاتها، وتعتزم زيارة باقي المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.









وأشادت وزيرة الهجرة بتعاون مؤسسات المجتمع المدني، جنبًا إلى جنب مع وزارات ومؤسسات الدولة، في فعاليات «مراكب النجاة» وغيرها من الفعاليات التي تقوم بها الوزارة، ما يضمن تحقيق نجاح كبير، يخدم الشباب المصري، الذي يبحث عن فرص عمل آمنة داخل بلده، أو يسعى للهجرة الآمنة بما يحقق استراتيجية الحكومة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والهدف السابع عشر من الأهداف الأممية للشراكة بين المؤسسات.





وفي السياق ذاته، رحبت السفيرة نبيلة مكرم، بمبادرة الدكتور شريف والي، لمشاركة نوادي الروتاري في مبادرة «مراكب النجاة»، والتي تتمثل في تقديم رجال الأعمال والمستثمرين الأعضاء بالنادي لفرص عمل للشباب المصري بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، بعد التدريبات التي تقدمها الوزارة للشباب بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في تلك المحافظات، بالإضافة إلى نشر مبادرة «مراكب النجاة» الرئاسية في نوادي الروتاري بالخارج.





وأشارت وزيرة الهجرة،إلى أنها ستبدأ لقاءاتها برجال الأعمال المصريين أعضاء أندية الروتاري من الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل، للاستفادة من خبراتهم، ومناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وما يمكن تقديمه للشباب خلال هذه الحملة؛ فضلًا عن دعم المواهب والحرف اليدوية التي تمتاز بها المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، مثل صناعات: الفخار والسجاد اليدوي والنسيج والنحت وغيرهم، مما يعد علامة مميزة يمتاز بها الصناع المصريون المبدعون.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور شريف والي، عن التنسيق مع وزارة الهجرة لمشاركة المبادرة التي أطلقتها أندية الروتاري بعنوان "فرصتك في إيدك"، مع المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»؛ لتصبح مبادرة «فرصتك في مراكب النجاة»؛ وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية، والعمل تحت مظلة واحدة؛ لتوفير فرص العمل للشباب، والمشاركة في بناء الوطن، بمشاركة المستثمرين ورجال الأعمال من أعضاء الروتاري.





وأعرب والي، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة، مؤكدًا حرص «مارك مالوني»، رئيس الروتاري الدولي، على توجيه الدعوة للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة؛ لحضور مؤتمر السلام الروتاري، الذي تنظم فعالياته نوادي الروتاري، بالإضافة إلى مشاركة «مراكب الروتاري للسلام» في المبادرة وحمل شراعها شعار مبادرة «مراكب النجاة»، حيث تقرر أن تتم توعية الشباب في 3 محافظات من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية بالصعيد، وهن: سوهاج، المنيا، وأسيوط، خلال الفترة من فبراير حتى أبريل المقبلين.





وأضاف أن «مراكب النجاة» تعد واحدة من المبادرات المتميزة التي تستحق الدعم من الجميع؛ لتشجيع الشباب المصري على بناء بلده والمشاركة في نهضة الوطن، فضلًا عن حمايتهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والاستفادة من طاقاتهم، لما فيه الخير والنفع، ما يعد ركنا أصيلًا من رسالة نوادي الروتاري أن ينتشر الخير والسلام بين الجميع.