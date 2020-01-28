غدا.. المؤتمر الصحفي لإطلاق دوري المدارس

تعقد غدًا الأربعاء وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ، وبالتعاون مع شركة بيبسيكو مصر، وشركة رديانت المؤتمر الصحفي الخاص بمراسم توقيع بروتوكول تعاون "دوري المدارس" وذلك بحضور كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو مصر، ومحمد طويلة، رئيس مجلس إدارة شركة رديانت، والاعلامي القدير كابتن/ أحمد شوبير، مقدم الحفل.
وبحسب بيان، الثلاثاء، سيجري توقيع بروتوكول التعاون لمدة 5 سنوات يتم خلالها العمل الدائم على اكتشاف وتدريب وتأهيل المواهب الكروية في كافة مدارس مصر وهو ما يؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتطويرها وتزويدها بالدعم الفني اللازم لتحقيق أحلامهم.
جدير بالذكر إن دوري المدارس قد نجح دوري المدارس خلال الـ17 عامًا الماضية، في أن يصبح مصدرًا لاكتشاف وتطوير المواهب الشابة لدعم قطاع كرة القدم المصري من خلال اشتراك أكثر من مليون طالب بمختلف محافظات الجمهورية، والمساهمة في تطوير المواهب من خلال بروتوكول التعاون الذي تم ابرامه في 2019 مع النادي البرتغالي الرائد "بنفيكا" لتقديم الدعم الفني.