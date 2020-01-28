غدا.. المؤتمر الصحفي لإطلاق دوري المدارس

تعقد غدًا الأربعاء وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ، وبالتعاون مع شركة بيبسيكو مصر، وشركة رديانت المؤتمر الصحفي الخاص بمراسم توقيع بروتوكول تعاون "دوري المدارس" وذلك بحضور كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو مصر، و محمد طويلة، رئيس مجلس إدارة شركة رديانت، و الاعلامي القدير كابتن/ أحمد شوبير، مقدم الحفل.





وبحسب بيان، الثلاثاء، سيجري توقيع بروتوكول التعاون لمدة 5 سنوات يتم خلالها العمل الدائم على اكتشاف وتدريب وتأهيل المواهب الكروية في كافة مدارس مصر وهو ما يؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتطويرها وتزويدها بالدعم الفني اللازم لتحقيق أحلامهم.



