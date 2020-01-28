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محمد أبو العينين: مفاجآت كبيرة للشباب والمرأة بالجيزة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:25 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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البهي عمرو
قالت الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، المرشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، يقوم بجولات ميدانية فى محافظة الجيزة، وأكدت أن أبو العينين وعد الشباب والمرأة وأصحاب الهمم بمفاجآت كثيرة.

وقد أعلن رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، المرشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، أن برنامجه الانتخابي يحمل مفاجآت عديدة لأهالي الجيزة للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، سوف يعلن تفاصيلها في الفترة المقبلة.

وأكد أبو العينين خلال لقاء جماهيري جمعه بأهالي وعائلات الجيزة لدعمه في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أنه من المقرر أن يعلن هذه المفاجآت الكبيرة التي ستمثل نقلة كبيرة لأهالي الجيزة في الفترة المقبلة، لأنه يفضل أن ينفذ أولا ثم يعلن بعد ذلك عن هذه الإنجازات، وهي الخطى نفسها التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ المشروعات القومية.

وأبدى محمد أبو العينين اعتزازه بلقاء أهالي الجيزة الذين كانوا ينتظرونه من فترة كبيرة، وأن كلمته اليوم لأهالي الجيزة من القلب للقلب.

وأضاف أبو العينين أنه رغم غيابه عن البرلمان طيلة الفترة الماضية إلا أنه لم ينسَ أهالي الجيزة، لأنهم الأهل وأصحاب وقفة "شهامة ورجولة" لمصر، معلنا برنامجًا جديدًا لأهالي الجيزة الذين عانوا في الفترة الماضية، وسوف يحمل البرنامج مفاجآت عدة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، سوف يعلن تفاصيلها لاحقًا.

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