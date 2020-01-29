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رياضة

وليد سليمان يحسم الجدل حول مفاوضات الزمالك لضمه

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:33 ص
وليد سلمان
وليد سلمان
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ياسمين تيسير
كشف وليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن حقيقة مفاوضات الزمالك معه؛ لضمه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل قرب انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري. 
وأكد وليد سليمان في تصريحات لبرنامج "اللعيب" أن علاقته مع الأهلي أكبر من مجرد عقد، ونفى وجود أي مفاوضات من جانب الزمالك لضمه.

وتابع وليد سليمان أن الزمالك ناد كبير واسم كبير ولكن رحيله عن الأهلي أمر صعب، مشددا على ان علاقته مع النادي أكبر من أي تفاصيل أخرى.

وأكمل وليد سليمان أن اي دقيقة أخرى يقضيها داخل الفريق؛ تضيف له ولتاريخه الكثير. 

وأوضح وليد سليمان أنه يركز حاليا مع الفريق من أجل تحقيق أهداف ونتائج جيدة، مشددا على ان مسألة تجديد العقد لا تشغل تفكيره خلال الفترة الحالية.

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