عقب استبعاده من قائمة الزمالك.. أبوجبل يوجه رسالة لوالدته احتفالاً بعيد ميلاده





ونشر أبو جبل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له بصحبة والدته وأبنائه.





وعلق أبو جبل على الصورة: " أمي.. أحلي وأجمل عيد ميلاد في حياتي.. تعرفي إنك أغلي حاجة عندي.. يا أمي ربنا يخليكي ليا.. وميحرمنيش منك أبدا".





وفرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة التعادل الإيجابي أمام ضيفه الزمالك بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، امس، فى اطار مباريات الاسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الزمالك الى النقطة 25 في المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد دجلة إلى النقطة 14 فى المركز الثاني عشر من جدول ترتيب المباراة .



كما قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، استبعاد أبو جبل من قائمة الفريق المتجهة إلى انجولا لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي، في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.









وجّه محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الاول بنادي الزمالك رسالة لـ والدته وذلك احتفالا بعيد ميلاده اليوم.