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حوادث

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل عبير الصفتي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، علي قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،  بإخلاء سبيل عبير الصفتي، بتدابير احتراذية احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة في  اتهامها بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
 

 وأسندت النيابة العامة  إلى المتهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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