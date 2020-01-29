قرية منتجة.. تعرف على تفاصيل معرض قومي المرأة في كفر الشيخ

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، تنظيم معرضه السنوي تحت عنوان "قرية منتجة" تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

ويُقام هذا المعرض بصفة دائمة، الجمعة، من كل أسبوع، ابتداءً من 31 يناير الجاري، وحتى17 أبريل المقبل، بقاعة الزوار، بحديقة صنعاء تحت إشراف الدكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والدكتور محمد فوزى مدير عام حديقة صنعاء.

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وقالت الطنباري، يتضمن المعرض العديد من المنتجات مثل الإكسسوار ومشغولات كروشيه والتريكو هاند ميد ومشغولات خشبية ولعب اطفال هاند ميد وتصنيع ورود بورق الكانسون وتابلوهات (string art) و مشغولات خرز ومخبوزات وحلويات وأكل بيتي جاهز ومفروشات وملابس أطفال وحريمى ومكياج وأدوات منزلية.