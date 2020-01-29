بسبب فيروس كورونا.. لوفتهانزا الألمانية تلغي جميع رحلاتها إلى الصين

قالت وسائل إعلام ألمانية إن طيران لوفتهانزا الألمانية قررت إلغاء كافة الرحلات الجوية إلى الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد





وأعلن السودان اليوم، الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنين اثنين عائدين من الصين بفيروس كورونا الجديد





وبدوره، قال وزير الصحة السوداني، أكرم التوم، اليوم الأربعاء، إنه يشتبه بأن سودانيين قدما من الصين مصابين بفيروس كورونا الجديد القاتل





وأكد التوم، خلال تصريحات بمجلس الوزراء أنه تم رصد الإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد بمطار الخرطوم.





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات اليوم، عن تشخيص 4 حالات إصابة بـفيروس كورونا الجديد، لأشخاص من عائلة واحدة، قادمين من مدينة ووهان.





وقالت وزارة الصحة في بيان، إن عدد الأشخاص المصابين هم أربعة أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالةٍ مستقرة، حيث تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميًا عند التعامل مع الحالات المصابة.





كانت السلطات الصحية الصينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس «كورونا المستجد» إلى 132 شخصًا وتسجيل 5974 حالة إصابة مؤكدة في 31 منطقة ومقاطعة في مختلف أنحاء البلاد.





ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة «ووهان» وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني.



