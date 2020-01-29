هيثم سعيد يطرح أغنيته الجديدة مسيطر.. فيديو









وتقول كلمات الأغنية :"فكر بقا ياللي مسيطر علي إحساسي و ناسيني.. وإضحك بقا ياللي مكشر زي مابلاغيك تلاغيني .. فسرلي بقا المفسر و باين علي قلبي و عيني.. متقسم للمتقسم ولا انت بتتقل يعني .. ما عرفنا ان انتا معلم ركز كده بقا و اسمعني .. قربلي تعالي خد فكره سلم بقا للي مسلم".





" مسيطر" كلمات ايهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع حازم السعيد.





يذكر أن طرح هيثم سعيد، مؤخرًا، أغنية :"تفتح الشباك"، وهي من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم.

طرح الفنان هيثم سعيد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مسيطر"، عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".