AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدير منظمة الصحة العالمية يدعو لجنة الطوارئ للانعقاد مجددا بسبب «كورونا»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:54 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
أ ش أ
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم وجه الدعوة للجنة الطوارئ الصحية المعنية بفيروس كورونا "الفيروس التاجي الجديد"، وذلك بموجب اللوائح الصحية الدولية، للانعقاد مجددا غدا الخميس في جنيف لبحث آخر التطورات الخاصة بـ تفشي الفيروس وإسداء المشورة للمدير العام في حال ما إذا وجدت اللجنة أن هناك ما يدعو إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، اليوم الأربعاء، بجنيف.

وكانت اللجنة انعقدت في جنيف قبل أيام، إلا أنها أوصت بعدم التعجل في الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي، كما نصحت بعدم فرض أية قيود على السفر أو التجارة مع الصين، في نفس الوقت الذي تأتى الدعوة للانعقاد الجديد مباشرة عقب عودة مدير عام منظمة الصحة من الصين.

والتقى المسؤولون هناك ووقف على مدى تفشى الفيروس والإجراءات المتخذة وحجم الاستجابة والدعم الذى تحتاجه الصين في هذا الإطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تتوجه الى جنيف لاستكمال ملف خلو مصر من الفيروسات الكبدية

عقب ظهور فيروس كورونا.. قرار مفاجئ من الصحة العالمية

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة عن فيروس كورونا

قياس حرارة الوافدين.. إثيوبيا تتخذ تدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا

نقل سبع صينيين إلى المستشفى من وسط موسكو للاشتباه بإصابتهم بـ فيروس كورونا

الرئيس الصيني لمدير الصحة العالمية: كورونا شيطان.. والأخير يرد

ترشيحاتنا

بـ ايس كاب.. نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنثوية

بـ ملابس جريئة.. سارة نخلة تستعرض رشاقتها داخل الجيم.. شاهد

الأزهر يجدد للأمة الإسلامية أمور دينها.. والإمام الأكبر يحسم 29 مسألة جدلية

بسمة وهبة على جهاز التنفس الصناعي بعد نجاتها من حريق بمنزلها

لو فرحك قرب.. 7 أخطاء ابتعدي عنها بعد جلسة الليزر في منطقة البكيني

بعد إصابة واحدة بـ كورونا.. شطة يكشف مصير إقامة السوبر في الإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد

لو فرحك قرب.. 7 أخطاء ابتعدي عنها بعد جلسة الليزر في منطقة البكيني

بسبب كورونا.. بريطاني أمام خيارين: ترك زوجته الصينية أو البقاء معها في ووهان الموبوءة