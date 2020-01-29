مدير منظمة الصحة العالمية يدعو لجنة الطوارئ للانعقاد مجددا بسبب «كورونا»

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم وجه الدعوة للجنة الطوارئ الصحية المعنية بفيروس كورونا "الفيروس التاجي الجديد"، وذلك بموجب اللوائح الصحية الدولية، للانعقاد مجددا غدا الخميس في جنيف لبحث آخر التطورات الخاصة بـ تفشي الفيروس وإسداء المشورة للمدير العام في حال ما إذا وجدت اللجنة أن هناك ما يدعو إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي.





جاء ذلك في بيان للمنظمة، اليوم الأربعاء، بجنيف.





وكانت اللجنة انعقدت في جنيف قبل أيام، إلا أنها أوصت بعدم التعجل في الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي، كما نصحت بعدم فرض أية قيود على السفر أو التجارة مع الصين، في نفس الوقت الذي تأتى الدعوة للانعقاد الجديد مباشرة عقب عودة مدير عام منظمة الصحة من الصين.





والتقى المسؤولون هناك ووقف على مدى تفشى الفيروس والإجراءات المتخذة وحجم الاستجابة والدعم الذى تحتاجه الصين في هذا الإطار.