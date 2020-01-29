صانع السلام .. حفيدة نيلسون مانديلا: الرئيس السيسي يشبه جدي

قدّم برنامج «اليوم» المذاع علي قناه «دي إم سي» حلقة خاصة الليلة باستضافة حفيدة المناضل الأفريقي نيلسون مانديلا نادليكا مانديلا، حيث قامت حفيدة نيلسون مانديلا بجولة تفقدية داخل المتحف المصرى الكبير للاطلاع علي الاثار المصرية والفرعونية القديمة.





قالت نادليكا مانديلا حفيدة المناضل نيلسون مانديلا ، إنها عندما قرأت الإنجيل وهي صغيرة كانت تجد به الكثير من المعلومات عن مصر، كما أن هذه الآثار المصرية عاشت آلاف السنين ولهذا السبب فإن الحضارة الافريقية بدأت في مصر كما أن عمر الثقافة المصرية 5000 عام .





وأضافت نادليكا مانديلا ، أن ما يحدث في المتحف المصري الكبير ممتاز جدا كما ان موقعه متميز جغرافيا فهو موجود في أقصى شمال افريقيا، متابعة :"أنا جئت من أقصى جنوب افريقيا كما أنني شعرت برمزية كبيرة عند الكشف على الآثار ولذا اقول انني لست مرتبطة بمصر ثقافيا فقط ولكن روحيا أيضًا" .





وأوضحت نادليكا مانديلا ، أن جدى اثناء تدريبة جاء إلى مصر لذا أنا احذو حذوه كما أنه جاء إلى جامع الأزهر .





وتابعت : أن كل ما كان يفعله جدى كان بإلهام من الله لان جدى ظل يناضل لمدة 27 عاما وخرج من السجن وهو ليس غاضبا ولم يريد اطلاق النار على أعدائه ولكنه كان صانع للسلام ولهذا لم يقع جنوب افريقيا في الحرب الاهلية أثناء الخلاف السياسي ولهذا دوره كصانع سلام مازال هام الى الان ويتعلم منه الجميع .



