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رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 29-1-2020

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء 29 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:



قرار عاجل من الزمالك بشأن مباراة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي







يستعد نادي الزمالك لإرسال قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر لها يوم 14 فبراير المقبل بدولة قطر.


حرص مصدر مقرب من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الكشف عن السبب وراء غضب الأخير بعد استبداله في لقاء وادي دجلة بالأمس. 


انتزع الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بنادي الزمالك فوزا غاليا أمام النادي الأهلي بنتيجة 3-1 فى مجموع الأشواط ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بدون راحة.. بعثة الزمالك تصل أنجولا والفريق يتدرب اليوم استعدادا لـ أول أغسطس







وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مدينة لواندا بأنجولا استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي في دور المجموعات الإفريقي.

الزمالك يتعاقد مع مدرب أحمال بسبب الأهلي والترجي






قرر مجلس ادارة نادي الزمالك التعاقد مع مدرب أحمال جديد في الفريق بداية من شهر فبراير المقبل.



أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تقسيمة للاعبين في منتصف الملعب خلال المران المقام حاليا في أنجولا.


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