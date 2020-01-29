أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 29-1-2020

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء 29 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:
يستعد نادي الزمالك لإرسال قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر لها يوم 14 فبراير المقبل بدولة قطر.
حرص مصدر مقرب من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الكشف عن السبب وراء غضب الأخير بعد استبداله في لقاء وادي دجلة بالأمس.
انتزع الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بنادي الزمالك فوزا غاليا أمام النادي الأهلي بنتيجة 3-1 فى مجموع الأشواط ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
قرر مجلس ادارة نادي الزمالك التعاقد مع مدرب أحمال جديد في الفريق بداية من شهر فبراير المقبل.
أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تقسيمة للاعبين في منتصف الملعب خلال المران المقام حاليا في أنجولا.