رانيا يوسف: الجمهور اتخض من جرأة الآنسة فرح.. وهكذا أتعامل مع الانتقادات

رانيا يوسف:

سعيدة بردود فعل الجمهور على "الآنسة فرح"

الهجوم على المسلسل بسبب جرأته





عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بردود فعل الجمهور على مسلسل "الأنسة فرح"، وقالت فى تصريحات لـ«صدى البلد»،" المسلسل عجب الجمهور جدا واتخضوا منه فى البداية لجراة فكرته، ولكن إحنا بنهزر مع الجمهور".





وأشارت إلى أن الأطفال ينادوها فى الشارع بشخصية ديدا التى تجسدها في العمل.

وعن الهجوم الكبير الذي تعرض له العمل والانتقادات بسبب جرأة فكرته، أوضحت رانيا" أن العمل فكرته مجنونة، والجمهور أستوعب بعد ذلك ماقدمه صناع العمل، وأنه مجرد عمل لايت كوميدي".

ونوهت الى أن المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبي، وأن الصناع قاموا بتحويله لعمل مصري خفيف.





وأكدت أنه رغم الانتقادات نال العمل إعجاب عدد كبير من الجمهور.





و أوضحت رانيا أن الأطفال المشاركين فى " الأنسة فرح" دمهم أخف من الفورمات الأجنبي.

ولفتت إلى أنها لم تواجه أى صعوبات بالعمل بل كانت سعيدة بفريق العمل، والأبطال المشاركين معها، وأحبت كل من تواجد معها فى الكواليس، مؤكدة أن التجربة مختلفة عن الدراما المصرية فى طريقة الإخراج وحتي الفكرة التى يتم تداولها.

وتتعرض "رانيا" للعديد من الانتقادات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبسؤالها على طريقة تعاملها مع الانتقادات قالت أن تلتفت لكل من ينتقدها ، وتنظر لما يقوله الجمهور بعين الاعتبار لأنه ربما هناك وجهة نظر فيما يقولون لم تنتبه لها.

الأنسة فرح تدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص أخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.

المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.