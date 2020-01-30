مع الحصان.. سمية الخشاب تنشر بوستر كليبها الجديد عربية أنا

طرحت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، بوستر أغنيتها الجديدة "عربية أنا" المنتظر طرحها قريبًا، وظهرت خلالها مع الحصان، وعلقت قائلة: "Sooooon .. استنو فيديو كليب عربيه أنا علي قناتي الرسميه علي يوتيوب".

كانت الفنانة سمية الخشاب، طرحت برومو كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا" عبر قناتها على موقع يوتيوب.





وظهرت سمية الخشاب فى البرومو وهي تركب على حصان وتتجول فى الصحراء.





الأغنية من كلمات محمد حسن وهشام صادق، ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.



