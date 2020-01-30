ادعوا لها.. طارق الشناوي يوجه رسالة إلى جمهور نادية لطفي

نشر الناقد طارق الشناوي، تعليقا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى التى تعانى حاليا من نزلة برد شعبية؛ تسببت في دخولها العناية المركزة، موجهًا رسالة إلى جمهورها.





وقال طارق الشناوي، " الدعاء للفنانة الكبيرة نادية لطفي أن يشفيها الله ويعافيها قادر يا كريم... إن شاء الله ستعبر الفنانة العظيمة الأزمة أكثروا من الدعاء لها ".





وكانت مديرة أعمال الفنانة نادية لطفى، صرحت بأن تدهورت حالتها الصحية فى الفترة الأخيرة ووضعها الصحي الحالي حرج للغاية بسبب نزلة البرد الشعبية والذى تسبب ايضا فى فقدان وعيها.





يذكر أن الفنانة نادية لطفى كانت بحالة جيدة ومستقرة أثناء تواجدها فى مستشفى القوات المسلحة ولكن بعد وفاة زوجة ابنها قررت حضور الجنازة والعزاء مما تسبب فى انتكاسة لحالتها الصحية.



