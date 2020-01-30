AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ادعوا لها.. طارق الشناوي يوجه رسالة إلى جمهور نادية لطفي

الخميس 30/يناير/2020 - 01:12 ص
نادية لطفى
نادية لطفى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الناقد طارق الشناوي، تعليقا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى التى تعانى حاليا من نزلة برد شعبية؛ تسببت في دخولها العناية المركزة، موجهًا رسالة إلى جمهورها. 

وقال طارق الشناوي، "الدعاء للفنانة الكبيرة نادية لطفي أن يشفيها الله ويعافيها قادر يا كريم... إن شاء الله ستعبر الفنانة العظيمة الأزمة أكثروا من الدعاء لها".

وكانت مديرة أعمال الفنانة نادية لطفى، صرحت بأن تدهورت حالتها الصحية فى الفترة الأخيرة ووضعها الصحي الحالي حرج للغاية بسبب نزلة البرد الشعبية والذى تسبب ايضا فى فقدان وعيها. 

يذكر أن الفنانة نادية لطفى كانت بحالة جيدة ومستقرة أثناء تواجدها فى مستشفى القوات المسلحة ولكن بعد وفاة زوجة ابنها قررت حضور الجنازة والعزاء مما تسبب فى انتكاسة لحالتها الصحية. 


ادعوا لها.. طارق الشناوي يوجه رسالة إلى جمهور نادية لطفي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ ملابس حمراء | ظهور نادر للفنانة نادية لطفي | شاهد

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي

أحدث تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفى

أشرف زكي يوضح الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ نادية لطفى .. فيديو

ترشيحاتنا

السوبر الافريقي | الزمالك يتفق على قائمة الفريق النهائية لمواجهة الترجي التونسي

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس

احتفلت ولم تعلق.. لينا أحمد الفيشاوي تتجاهل حكم حبس والدها

بسبب اسمها.. شريف عامر يداعب مواطنة صينية على الهواء.. فيديو

اخبار الحوادث .. تجديد حبس ماهينور المصري وحسن نافعة .. ربة منزل تقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى وتخفي الجثة فوق الدولاب

فرمان من كارتيرون.. استبعاد 4 نجوم من تدريب الزمالك فى أنجولا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام