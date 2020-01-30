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فن

جاستين بيبر يدخل قائمة الـ تريند بهذا الفيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 10:31 ص
جاستين بيبر
جاستين بيبر
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شروق ابراهيم
دخل المغني الكندي جاتسين بيبر، لائحة الأكثر تداولا على موقع يوتيوب بـ مقطع فيديو من لقائه في برناج ellen show أثناء حديثه عن كليب أغنيته الجديدة Yummy التي أثارت جدلا واسعا. 

وقدم جاستين بيبر أغنية Yummy لايف على أنغام الجيتار، وتحدث أيضا خلال حلقة عن المعاناة التي عاشها خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بمرض لايم. 

كان حفل زفاف وعقد قران ثاني قد أقيم لـ جاستين بيبر وهايلي بالدوين في أحد منتجعات جنوب ولاية كاليفورنيا بحضور أصدقائهما المقربين منهم كيندال وكايلي جينر، في شهر أكتوبر الماضي.


‎يشار إلى أن جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا في شهر سبتمبر من العام الماضي، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.
  
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