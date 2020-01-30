جاستين بيبر يدخل قائمة الـ تريند بهذا الفيديو

دخل المغني الكندي جاتسين بيبر، لائحة الأكثر تداولا على موقع يوتيوب بـ مقطع فيديو من لقائه في برناج ellen show أثناء حديثه عن كليب أغنيته الجديدة Yummy التي أثارت جدلا واسعا.





وقدم جاستين بيبر أغنية Yummy لايف على أنغام الجيتار، وتحدث أيضا خلال حلقة عن المعاناة التي عاشها خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بمرض لايم.



