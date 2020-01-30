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هل يقترب فيروس كورونا من مصر؟.. الصحة العالمية ترد

الخميس 30/يناير/2020 - 12:04 م
كورونا
كورونا
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شيرين عادل
قال وائل صفوت، مستشار بمنظمة الصحة العالمية، إن جميع الدول بمجرد انتشار فيروس كورونا أخذت تدابيرها تجنبأ للعدوى من الفيروس اللعين. 

وكشف وائل صفوت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية فرانس 24، اليوم، الخميس، عن أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن حتى الآن فيروس كورونا "وباء منتشرا فى الصين فقط" وليس وباء عالميا. 

ولفت وائل صفوت، إلى أن منظمة الصحة العالمية فى حال إعلان فيروس كورونا وباء عالميا؛ ستتخذ مصر وغيرها من الدول، خطوات إجرائية مشددة مع هذا الوباء اللعين، مشيرا إلى أن الإصابات فى أستراليا، فرنسا، كندا، أمريكا ليست بالكثيرة ولم يحدث عدوى بين شخص وآخر إلا فى الصين فقط.

وأوضح مستشار بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا يصعب وصوله  لمصر والدول العربية فى الوقت الحالى خاصة وإنه وباء منتشر فى الصين وسرعة انتشاره للدول الآسيوية أسرع كثيرا عن غيرها. 

وتابع وائل صفوت، أن الصين يلزمها من الوقت 10 شهور كحد أقصى لاكتشاف مصل جديد يحارب فيروس كورونا، وذلك بعد خطوات تلزمها لكتابة تقارير، فصل الجينات الكود الوراثى للفيروس. 

يذكر أن الصين قد سجّلت 37 حالة وفاة إضافيّة بفيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي وسط الصين، بؤرة تفشي هذا الفيروس التنفّسي المميت، ما يرفع إلى 170 عدد الوفيات جرّاء هذا الوباء المنتشر في البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

كما سُجّلت 1032 إصابة جديدة مؤكّدة بالفيروس في المقاطعة نفسها، وفق السلطات. وهذا يعني أن عدد الإصابات ارتفع إلى 7700 ما يعني أنه تخطى عدد الإصابات التي سجلت عند انتشار فيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفّسي الحاد) الذي أصاب 5327 شخصًا في 2002 و2003 وأدّى إلى وفاة 774 شخصًا في العالم بينهم 349 في البرّ الصيني ، كما اتسعت لائحة الدول التي وصلها الوباء وكان آخرها فنلندا والإمارات.
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