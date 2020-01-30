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أخبار العالم

الفلبين: تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

الخميس 30/يناير/2020 - 12:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أكد وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) الجديد في البلاد.

وقال دوكي - في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس - إن حالة الإصابة لسيدة تبلغ من العمر 38 عاما من الصين كانت قد وصلت إلى الفلبين من مدينة (ووهان) في 21 يناير الجاري عن طريق (هونج كونج).

وأوضح أن السيدة ظهرت عليها أعراض السعال في 25 يناير الجاري، وتوجهت إلى أحد المستشفيات الحكومية لإجراء فحوصات.

وكانت الفلبين قد أعلنت أول أمس الثلاثاء أنها أوقفت منح التأشيرات للمواطنين الصينيين لدى وصولهم إلى البلاد في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس (كورونا) الجديد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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