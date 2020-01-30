باهر المحمدي يمنح الإسماعيلي التقدم من جديد بضربة جزاء أمام الإنتاج

واستطاع الإسماعيلي أن يتقدم من جديد عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء تولى باهر المحمدي تسديدها بإتقان في منتصف المرمى ولم يتمكن عامر عامر من التعامل معها بعدما ارتمى مبكرًا جهة اليمين.

وارتكب عامر عامر خطأ فادح في التعامل مع الكرة بالدقيقة 6 من عمر المباراة، بعدما حاول إلتقاطها بين يديه فإرتقى محمد هاشم ولعب رأسية سكنت الشباك.



