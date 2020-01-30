باهر المحمدي يمنح الإسماعيلي التقدم من جديد بضربة جزاء أمام الإنتاج

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الهدف الثاني أمام ضيفه الإنتاج الحربي فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية فى إطار مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري المصري الممتاز .
واستطاع الإسماعيلي أن يتقدم من جديد عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء تولى باهر المحمدي تسديدها بإتقان في منتصف المرمى ولم يتمكن عامر عامر من التعامل معها بعدما ارتمى مبكرًا جهة اليمين.
وارتكب عامر عامر خطأ فادح في التعامل مع الكرة بالدقيقة 6 من عمر المباراة، بعدما حاول إلتقاطها بين يديه فإرتقى محمد هاشم ولعب رأسية سكنت الشباك.
وتعادل معاذ الحناوي لصالح الإنتاج الحربي في الدقيقة 22 من عمر المباراة من ركلة جزاء بعدما سددها على يسار محمد فوزي الذي ذهب جهة اليمين.
ويمتلك الإسماعيلي 18 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وفي حالة الفوز يستطيع التقدم للمنافسة على المركز السادسة.
وفي المقابل لدى الإنتاج الحربي 21 نقطة في المركز السادس، وفي حالة الفوز يقترب من الاتحاد السكندري، والزمالك صاحبا المركزين الخامس والسادس.