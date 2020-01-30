بالاشتراك مع زوجته .. هيثم سعيد يطرح كليب أغنية يوم 30 .. فيديو

طرح الفنان هيثم سعيد، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يوم 30 " عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب"، وظهرت معه زوجته عارضة الأزياء كارلا سكاب، كـ موديل الفيديو كليب.





وتقول كلمات الأغنية :" اتقابلنا و إتفقنا..و الفراق كان ليه معاد .. أصل مش بسهوله نقدر مرة واحدة نكون بعيد .. قلنا لما نروح بروحنا..واحدة واحد للفراق .. يبقا سبنا لبعض فرصة نقبل الوضع الجديد .. ما أنا و هيا.. حمل البعد صعب علينا يوم واحد .. عشنا ف حضن بعض سنين .. وهيفرقنا يوم واحد".





أغنية "يوم 30 " كلمات الشاعر علاء سليمان، والحان أحمد حسين، توزيع رفيق عدلي، ومكس وماستر عمّار خاطر.





يذكر أن طرح هيثم سعيد، مؤخرًا كل من أغنية "مسيطر"، و"تفتح الشباك" عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب.