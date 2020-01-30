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محافظات

بعد 5 سنوات من التوقف.. محافظ البحر الأحمر يعلن تشغيل شبكات المياه بسفاجا

الخميس 30/يناير/2020 - 10:53 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله
أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن تشغيل شبكات المياه بمدينة سفاجا التي استلمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ولم تعمل منذ استلامها منذ عام 2015، مؤكدًا أنه تعهد منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر الماضي بأنه محافظ للاقليم بالكامل وليس الغردقة فقط، وانطلاقًا من ذلك وجه بسرعة تشغيل شبكات المياه التي استلمتها الشركة بمدينة سفاجا وتشمل مناطق وأحياء النيابة والهدى والعرايشي، وتقسيمات (العبور - 6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - الشباب - العاشر). 

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وأشار اللواء حنفي إلى أن ذلك نتاج اجتماعه الذي عقد بديوان عام المحافظة بداية الشهر الحالي، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، مع نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس إيهاب خضر، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان، والذى شددت خلاله الدكتورة يسرا عطية على ضرورة تشغيل شبكات المياه التي استلمتها الشركة بمدينة سفاجا، لافتًا إلى أن سرعة تشغيل هذه الشبكات يرجع للمتابعة المستمرة والمباشرة من نائب محافظ الإقليم. 

وناشدت محافظة البحر الأحمر، المواطنين سرعة التوجه إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإتمام إجراءات التعاقد حتي تتمكن الشركة من ضخ المياه لتلك المناطق، حيث لا تُضخ المياه إلى منطقة نسبة التعاقد بها أقل من 60%، موضحًا أن جميع المناطق الجديدة في سفاجا نسبة التعاقد بها أقل من 10 % لذلك لا يتم ضخ المياه إليها لعدم إهدار المياه .
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