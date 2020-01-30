خطوة للمنتخب.. أول تعليق من الصباحي بعد الانضمام إلى الاتحاد السكندري

أبدى محمد الصباحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان المُنتقل حديثًا لصفوف الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، سعادته بعد انضمامه لصفوف الفريق رسميًا.





وقال الصباحي فى تصريح خاص لصدى البلد، بعد إتمام انتقاله للاتحاد السكندري: "الاتحاد السكندري لن يقل أهمية عن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ويمتلك جماهير عاشقة للكيان".





تابع: "أتمنى أن يكون انتقالي للاتحاد خطوة نحو المنتخب الوطني، وسأبذل قصارى جهدي حتى أكون عند حسن ظن الجماهير، وأشكر المهندس محمد مصيلحي على اهتمامه لإنهاء الصفقة".



