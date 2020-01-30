AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خطوة للمنتخب.. أول تعليق من الصباحي بعد الانضمام إلى الاتحاد السكندري

الخميس 30/يناير/2020 - 10:34 م
محمد الصباحي
محمد الصباحي
Advertisements
محمد رشاد
أبدى محمد الصباحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان المُنتقل حديثًا لصفوف الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، سعادته بعد انضمامه لصفوف الفريق رسميًا.

وقال الصباحي فى تصريح خاص لصدى البلد، بعد إتمام انتقاله للاتحاد السكندري: "الاتحاد السكندري لن يقل أهمية عن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ويمتلك جماهير عاشقة للكيان".

تابع: "أتمنى أن يكون انتقالي للاتحاد خطوة نحو المنتخب الوطني، وسأبذل قصارى جهدي حتى أكون عند حسن ظن الجماهير، وأشكر المهندس محمد مصيلحي على اهتمامه لإنهاء الصفقة".

وتعادل الاتحاد السكندري مع سموحة، اليوم الخميس، بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرط وحيد يفصل نجم وسط الأهلي عن الانضمام لـ الاتحاد السكندري في يناير

اخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 1-12-2019.. شكوى للكاف ضد التحكيم.. ومشاركة كهربا في أفريقيا

بعد انتقاله للدخان.. محمود راتب: هدفي الصعود للممتاز

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم إفريقي ويرغب في رحيل رباعي الفريق

الاتحاد يفاوض الميداني ومحمد إبراهيم

ترشيحاتنا

بعد النزول للشارع.. بكري يكشف طلب المشير طنطاوي من ضباط الجيش في يناير 2011

ريش وتل وشيفون.. شاهد | مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة ملكية

قشر اليوسفي يحميك من السرطان.. إليك طريقة استخدامه

أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور

ما يغلاش على الأهلي.. وكيله: رمضان صبحي سعره 10 ملايين إسترليني

كان مصدع.. زوج يخنق زوجته وأبناءه الثلاثة لإزعاجهم له في بريطانيا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهم بحيازة مخدرات يدخن سيجارة حشيش داخل قاعة المحكمة.. شاهد ما حدث

بعثة الأهلي تحت حراسة الجيش السوداني والجماهير تهتف للاعبين .. شاهد

شاهد.. تركيب زجاج مضاد للرصاص في مطعم وجبات سريعة شهير لهذا السبب