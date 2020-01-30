محمد إمام: لص بغداد جديد على السينما المصرية وأكتر فيلم تعبت فيه

قال الفنان محمد إمام، إنه يشعر بالقلق بعد كل نجاح في مسيرته الفنية خاصة بعد نجاح فيلم «لص بغداد».





وأضاف محمد إمام في تصريحاته التليفزيونية في برنامج " MBC TRENDING": " كل نجاح بيخليني أقلق بشكل أكبر والنجاح متعب على الرغم من أنه نعمة من الله".





وتابع محمد إمام: "مهنتنا مرتبطة بالقلق من نوعية الأعمال التي نقوم باختيارها في البداية، وفترة تصوير العمل، ومرحلة انتظار ردود فعل الجمهور".





وأكمل محمد إمام: "فيلم لص بغداد أكتر فيلم تعبت فيه في حياتي والأكشن كان مُتعبا، وكان نفسي أقدم نوعية جديدة من الأكشن في مصر".





ولفت محمد إمام: "أفلام هوليود تضعنا في مشكلة كبيرة ولما بشتغل "عيني بتون" على الأفلام الأجنبية، ولأول مرة يتم تقديم نوعية أفلام لص بغداد في السينما المصرية".