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محمد إمام: لص بغداد جديد على السينما المصرية وأكتر فيلم تعبت فيه

الخميس 30/يناير/2020 - 10:58 م
محمد امام
محمد امام
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هاني حسين
قال الفنان محمد إمام، إنه يشعر بالقلق بعد كل نجاح في مسيرته الفنية خاصة بعد نجاح فيلم «لص بغداد».

وأضاف محمد إمام في تصريحاته التليفزيونية في برنامج " MBC TRENDING": " كل نجاح بيخليني أقلق بشكل أكبر والنجاح متعب على الرغم من أنه نعمة من الله".

وتابع محمد إمام: "مهنتنا مرتبطة بالقلق من نوعية الأعمال التي نقوم باختيارها في البداية، وفترة تصوير العمل، ومرحلة انتظار ردود فعل الجمهور".

وأكمل محمد إمام: "فيلم لص بغداد أكتر فيلم تعبت فيه في حياتي والأكشن كان مُتعبا، وكان نفسي أقدم نوعية جديدة من الأكشن في مصر".

ولفت محمد إمام: "أفلام هوليود تضعنا في مشكلة كبيرة ولما بشتغل "عيني بتون" على الأفلام الأجنبية، ولأول مرة يتم تقديم نوعية أفلام لص بغداد في السينما المصرية".
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