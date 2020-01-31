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رياضة

العمر مثل الورقة.. عدلي القيعي يوجه رسالة مهمة لـ صالح جمعة

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:06 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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محمد رشاد
وجه عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، نصائح خاصة لصالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

صالح جمعة اقترب من الرحيل عن الأهلي خلال الفترة الحالية بعد استقرار السويسري رينيه فايلر على استبعاده من حساباته الفنية.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "هناك أخبار تقول إن صالح جمعة سيستمر مع الأهلي ، قد يبدو في الأفق أن هناك فرصة وعليه اغتنامها".

وأضاف: "العمر يا صالح مثل الورقة التي تقطع لا تعود".

وأكمل: "ستجد فجأة أنك كبرت ولم تحقق لنفسك شيئا، اقتنص الفرصة وحقق مع الأهلي أشياء كثيرة ، صالح جمعة متبقي في عقده ثلاث سنوات مع الأهلي، وتملك أن تصل بالتزامك وجهدك لمستوى جيد".

وأردف: "قم بتأجيل كل شيء ومميزات الحياة كلها مقبلة ، أرجو ذلك لأن لاعب بقيمة صالح جمعة حرام لا نرى منه الالتزام والإيجابية، والقرار فقط عنده".
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