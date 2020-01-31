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فن

بعد الصورة المثيرة.. نيكول سابا تظهر بدون ماكياج

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:25 ص
نيكول سابا
نيكول سابا
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سعيد فراج
نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بدون ماكياج، وعلقت قائلة: "مساء الخير"، ليتفاعل معها المتابعون، لاسيما وأن جمالها لم يتأثر. 

يأتي ذلك، بعدما نشرت نيكول سابا، صورة مثيرة للجدل، لزوجين من الأسود، أحدثت بها ضجة كبيرة على السوشيال ميديا لما تتضمنه الصورة من إيحاءات جنسية.

نشرت نيكول، صورة لزوجين من الاسود وعلقت قائلة: "لقد فعلناها"، فظن متابعوها ان نيكول ترغب فى الإعلان عبر هذه الصورة عن حملها فى طفلها الثانى.

ونفت "نيكول سابا" خلال مقطع فيديو شائعة انتشار الحمل على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام" وعلقت قائلة: "الحمل فال جميل جدًا ولكن للاسف هيدى اشاعة، انا اذكى من هيك اذا كان بدى اعلن عن حملى ماهيكون من وراء صورة".

واضافت: "انا انسانة متصالحة مع حالى ومتصالحة مع زوجى، انا مو ناقصة معقدين ولا مكبوتين".

بعد الصورة المثيرة.. نيكول سابا تظهر بدون ماكياج
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