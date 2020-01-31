بعد الصورة المثيرة.. نيكول سابا تظهر بدون ماكياج

يأتي ذلك، بعدما نشرت نيكول سابا، صورة مثيرة للجدل، لزوجين من الأسود، أحدثت بها ضجة كبيرة على السوشيال ميديا لما تتضمنه الصورة من إيحاءات جنسية.





نشرت نيكول، صورة لزوجين من الاسود وعلقت قائلة: "لقد فعلناها"، فظن متابعوها ان نيكول ترغب فى الإعلان عبر هذه الصورة عن حملها فى طفلها الثانى.





ونفت "نيكول سابا" خلال مقطع فيديو شائعة انتشار الحمل على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام" وعلقت قائلة: "الحمل فال جميل جدًا ولكن للاسف هيدى اشاعة، انا اذكى من هيك اذا كان بدى اعلن عن حملى ماهيكون من وراء صورة".

واضافت: "انا انسانة متصالحة مع حالى ومتصالحة مع زوجى، انا مو ناقصة معقدين ولا مكبوتين".



