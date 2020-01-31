بحوزتهم قطعة فخارية.. ضبط 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فى ضبط ٧ أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم قطعة أثرية بسوهاج.





البداية عندما وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط وحدة مباحث السياحة والأثار بأمن سوهاج مفادها قيام عامل 45 سنة مقيم بدائرة مركز أخميم" بالحفر خلسة بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار.









عقب تقنين الإجراءات باستهدافه أمكن ضبطه وبرفقته (عامل - سباك وصاحب مطعم "لهما معلومات جنائية" - نقاش - 3 نجارين) وعُثر على حفرة بعمق 8 أمتار تنتهى بسرداب كما ضُبط أنفورة من الفخار حلزونية الشكل بارتفاع 60 سم.





بمواجهتهم اعترفوا وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الحفر والتنقيب عن الآثار .





بعرض القطعة الأثرية على مفتشى آثار المنطقة أقروا بأثريتها وأنها ترجع للعصر الفرعونى.