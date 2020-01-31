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اقتصاد

البورصة تربح 10.8 مليار جنيه الأسبوع الماضي

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:40 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي محققة أرباح رأسمالية مقدرة بنحو 10.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 1.39% مسجلا مستوى 13918.84 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.75% مسجلا مستوى 538.04 نقطة.
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعًا بنحو 0.87% مسجلا مستوى 1395.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 " محدد الأوزان  ارتفاعًا بنحو 2.07% مسجلا مستوى 16099.11 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.56% ليغلق عند مستوى 560.12 نقطة.

ربح رأس المال السوقىللأسهم المقيدة 10.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي مسجلا مستوى 708.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6% عن الأسبوع السابق عليه.
 
تراجع إجمالى قيمة التداول إلى 9.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 767 مليون ورقة منفذة على 84 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
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