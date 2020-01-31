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أخبار البلد

البابا تواضروس يعزي رهبان دير مارمينا في رحيل زوسيما آفا مينا

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:55 م
زوسيما آفا مينا
زوسيما آفا مينا
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سامح سلام

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الشيخ الراهب زوسيما آفا مينا، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل الأب الراهب زوسيما أفا مينا عن عمرٍ تجاوز ٨١ سنة، بعد حياة رهبانية حقَّة امتدت لما يقارب ٤٢ سنة، وهو من الرهبان الذين لبسوا الإسكيم المقدس خلال الــ ١٥ سنة الأخيرة من حياته.

ولد الأب الراهب في ١٢ يناير ١٩٣٩ وترهب يوم ٢٤ يونيو ١٩٧٨،و لبس الإسكيم المقدس في ٩ يناير ٢٠٠٥ بيد المتنيح مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث.

 وكلمة إسكيم يونانية الأصل ومعناها "الشكل المقدس". والإسكيم الرهباني عبارة عن قطعة من الجلد المضفور ضفيرتين، يحوي ١٢ صليبًا إشارةً إلى الفضائل الإثني عشر التي يجب أن يتحلَّى بها الراهب وهي: الإيمان، الرجاء، المحبة، الطهارة، البتولية، السلام، الحكمة، البر، الوداعة، الصبر، طول الأناة، النسك.

وللراهب لابس الإسكيم قانون روحي يومي يختلف عن القانون الروحي الخاص ببقية الرهبان، يتضمن قراءة سفر المزامير يوميًا والإكثار من قراءة الكتاب المقدس عمومًا وسير الآباء القديسين والإقلال من الكلام والصوم حتى غروب الشمس يوميًا وغيرها من الالتزامات الروحية.

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