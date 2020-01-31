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ثقافة

للاحتفاء بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020..اجتماع تنسيقي بين الإيسيسكو ووزارة الثقافة

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:33 م
الايسيسكو
الايسيسكو
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ميـــس رضــا
تشارك منظمة  العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الاجتماع التنسيقي مع وزارة الثقافة المصرية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بمناسبة الاحتفاء بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2020 عن المنطقة العربية، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2020، في إطار التحضير لهذا الحدث.

ويهدف الاجتماع إلى التنسيق مع الجهات المصرية ذات الصلة لوضع برنامج الاحتفاء ومناقشة الأنشطة والفعاليات التي تعتزم مصر ومنظمة الإيسيسكو تنفيذها خلال هذا العام. 

وستقوم الإيسيسكو بعرض تصورها لبعض هذه الأنشطة مشاركة منها في برنامج الاحتفالية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن انطلاق الفعاليات يوم الثالث من فبراير 2020، في مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، في أرض المعارض الجديدة في التجمع الخامس بالقاهرة.

ويمثل الإيسيسكو في هذا الاجتماع كل من نجيب الغياتي، مدير الثقافة بالإيسيسكو، والدكتور عبد الاله بنعرفه المستشار الثقافي للمدير العام للإيسيسكو والدكتور أسامة النحاس خبير بمديرية الثقافة بالإيسيسكو.
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