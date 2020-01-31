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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة خلال شهر يناير

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:32 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يناير المنقضي محققة خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 200 مليون جنيه.  

وأوضح التقرير الشهري للبورصة أن مؤشر  Egx30  الرئيسي انخفض بنسبة 0.31%، ليسجل مستوى 13918 نقطة، بينما صعد مؤشر  egx70  للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67%، ليصل إلى 538 نقطة، وهبط  Egx100  الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% إلى 1395 نقطة.

وأشار تقرير البورصة الشهري إلى أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خسر 200 مليون جنيه، مسجلا مستوى 708.1 مليار جنيه، مقابل 708.3 مليار جنيه استهل بها تعاملات الشهر.

وأشار التقرير إلى أن البورصة سجلت تداولات بقيمة 47.3 مليار جنيه خلال يناير مقابل 35.1 مليار شهر ديسمبر 2019.
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