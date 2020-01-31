وزيرة الثقافة تختتم الإسكندرية للفيلم القصير

أشادت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بمهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير، وخروجه بتلك الصورة المشرفة، مؤكدة أنها تتمنى أن يقام في الإسكندرية مهرجان للأفلام الروائية الطويلة بأيدي أبنائها لأن جمهور تلك المدينة يستحق.





وأضافت عبدالدايم ـ في كلمتها خلال حفل ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير مساء اليوم الجمعة، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية – أن قرارها بدعم المهرجان واقامة حفلي الإفتتاح والختام بدار الأوبرا يرجع إلى ثقتها الشديدة في الدكتور محمد العدل الرئيس الشرفي للمهرجان، وتحمس الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة للسينما، لافتة إلى استقبالها لأسرة المهرجان أثناء الترتيبات النهائية للمهرجان وسعادتها بتلك التجربة، وتشجيعها لجميع المواهب الواعدة.





شهد حفل الختام محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، المنتج دكتور محمد العدل، ونخبة من الفنانين والسينمائيين من مصر والدول العربية.



