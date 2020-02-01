رئيس المركزية لإقليم الثقافة يكرم بطل متحدى الإعاقة عالميًا فى ألعاب القوى

كرم أحمد درويش، رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، البطل مصطفى صبحى عبد الوهاب رميح، من ذوي الهمم ومتحدى الإعاقة، والحاصل على المركز الثاني على مستوى أفريقيا والثالث على العالم في ألعاب القوى وأول جمهورية في كرة الجرس، وأهداه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديرا لفوز الدولى والعالمى ولرفع اسم مصر عاليًا بالمحافل الإفريقية والعالمية.







جاء ذلك خلال احتفالية "المحبة والسلام "التى نظمها مركز الإبداع بدمنهور تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وبحضور المحاسب محمد خميس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وأعضاء بيت العائلة، والعديد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة بمحافظة البحيرة والقيادات النسائية بالبحيرة.





وقالت ياسمين الشباسي، إن تكريم البطل مصطفى رميح جاء استكمالا للروح الوطنية التي تسود مصرنا الحبيبة تحت رعاية القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتضمن برنامج الاحتفالية عرضا فنيا يجمع بين كنيسة الملاك وتواشيح دينية لطلبة منطقة الأزهرية بالبحيرة لكورال "إيد وحدة"، بالإضافة إلى عرض باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والإنشاد ديني والترانيم.



