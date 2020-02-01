أخبار الفن.. في العناية المركزة.. أشرف زكي ينفى وفاة نادية لطفي.. وسميحة أيوب في كواليس مسلسل نساء من دهب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
نشر المخرج محمد سامي صورة، من كواليس مسلسل "البرنس"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام
شارك الفنان سامح حسين جمهوره بنشر صورة له من مسرحية "المتفائل" التي يقدمها علي مسرح بيرم التونسي بمدينة الإسكندرية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "اننستجرام "، ليعلن من خلالها عن تأجيل العرض لمدة أسبوع بسبب الحماية المدنية
نفي الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين خبر وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي حيث انتشرت خلال الساعات القليلة عديد من الشائعات التى ترددت
وفاتها
علق الفنان محمود البزاوي على فوز ابنته "منة" بجائزة "هيباتيا الذهبية"، عن فيلمها "جدي الشقي"، الذي شاركت به في عروض الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.
نشرت الإعلامية إنجي علي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " صورة تجمعها بسميحة أيوب، والمخرج وائل
إحسان، في كواليس تصوير مسلسل "نساء من دهب