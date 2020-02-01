AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. في العناية المركزة.. أشرف زكي ينفى وفاة نادية لطفي.. وسميحة أيوب في كواليس مسلسل نساء من دهب

السبت 01/فبراير/2020 - 07:00 ص
نادية لطفي
نادية لطفي
Advertisements
شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.

نشر المخرج محمد سامي صورة، من كواليس مسلسل "البرنس"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام

 شارك الفنان سامح حسين جمهوره بنشر صورة له من مسرحية "المتفائل" التي يقدمها علي مسرح بيرم التونسي بمدينة الإسكندرية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "اننستجرام "،  ليعلن من خلالها عن تأجيل العرض لمدة أسبوع بسبب الحماية المدنية

نفي الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين خبر وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي حيث انتشرت خلال الساعات القليلة عديد من الشائعات التى ترددت 
وفاتها


علق الفنان محمود البزاوي على فوز ابنته "منة" بجائزة "هيباتيا الذهبية"، عن فيلمها "جدي الشقي"، الذي شاركت به في عروض الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.


نشرت الإعلامية إنجي علي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " صورة تجمعها بسميحة أيوب، والمخرج وائل 
إحسان، في كواليس تصوير مسلسل "نساء من دهب


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة الفن .. حقيقة زواج كاظم الساهر من فنانة مصرية..ابنة رانيا يوسف تدخل التمثيل .. الحالة الصحية لـ يسرا ..طبيعة علاقة هدى المفتى ومحمد الشرنوبى

أخبار الفن..نانسي عجرم ترفع علامة النصر وأحمد فهمي ينشر صورة له مع كلب.. شاهد رد فعل الجمهور

شاهد.. سميحة أيوب في كواليس مسلسل نساء من دهب

ترشيحاتنا

تورم الأطراف.. تعرف على أسباب الشعور ببرودة في القدمين

بملابس أنيقة.. ابنة صلاح عبد الله تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

القاتل الصامت.. ضغط الدم المرتفع أعراضه وطرق علاجه

5 منها في إفريقيا.. أمريكا تحظر دخول مواطني 6 دول إلى أراضيها

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: محاكمة ترامب ستنتهي بعد أيام

جزاء النساء في الجنة.. تعرفي على 10 أعمال تفتح لك أبواب النعيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاتل الصامت.. ضغط الدم المرتفع أعراضه وطرق علاجه

تورم الأطراف.. تعرف على أسباب الشعور ببرودة في القدمين

شاهد.. مصاب بفيروس كورونا ينتقم من الممرضات بالعطس في وجوههن