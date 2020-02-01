وقال بيان رسمي بثته الإذاعة الموريتانية أن الرئيس الغزواني توجه إلى أبوظبي فى زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.









وأضاف البيان أن الرئيس الموريتاني الذي كان في قمة حول ليبيا في العاصمة الكونغولية برازافيل ودع لدى مغادرته مطار برازافيل من طرف نظيره الكونغولي دانيسا سنغوسو وأعضاء الحكومة الكونغولية.





وأشار البيان إلى أن الرئيس الموريتاني يرافقه في زيارته وفد يضم وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد ووزير الاقتصاد عبد العزيز ولد الداهي ووزير البترول والطاقة محمد ولد عبد الفناح.